Спецназовец ВСУ погиб на съемках фейкового видео о «победе»

Инцидент произошел в Сумской области, где бойцы 144-го и 73-го центров Сил специальных операций (ССО) Украины пытались создать очередной пропагандистский ролик. По замыслу, видео должно было продемонстрировать успешный налет элитных подразделений на российские позиции. Однако, по словам источника, итоговый материал получился неубедительным. В нем не было ничего, кроме «покатушек на багги и стрельбы по деревьям».