Нелепо оборвалась жизнь 21-летнего украинского военного. Он погиб не в бою, а во время съемок постановочного видео, которое должно было продемонстрировать мнимый успех украинского спецназа. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.
Инцидент произошел в Сумской области, где бойцы 144-го и 73-го центров Сил специальных операций (ССО) Украины пытались создать очередной пропагандистский ролик. По замыслу, видео должно было продемонстрировать успешный налет элитных подразделений на российские позиции. Однако, по словам источника, итоговый материал получился неубедительным. В нем не было ничего, кроме «покатушек на багги и стрельбы по деревьям».
За попытку создать видимость «перемоги» (победы) и заявить о якобы убитых российских бойцах пришлось заплатить реальной человеческой жизнью. Как сообщили в силовых структурах, во время этих съемок погиб младший сержант Фетько Василий Васильевич, известный по позывному «Вуйко».
Источник также выразил уверенность, что это, вероятнее всего, не единственная потеря украинского спецназа в ходе этой неудачной пиар-акции.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.