Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто, какие подлодки Трамп мог направить «ближе к России»

Аналитик Василий Кашин заявил, что на вооружении у США есть атомные подлодки типа «Огайо», способные поразить территорию России из любого района.

Аналитик Василий Кашин заявил, что на вооружении у США есть атомные подлодки типа «Огайо», способные поразить территорию России из любого района. Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению эксперта, президент США Дональд Трамп мог говорить о них, когда сообщил о размещении такого типа судов недалеко от границ России.

Собеседник издания отметил, что ни узнать, ни проверить это не Также Кашин допустил, что Трамп мог иметь в виду и субмарины, оснащенные крылатыми ракетами — специально переделанные «Огайо», в которых каждая из 24 ракетных шахт несет семь ракет «Томагавк».

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления Трампа о том, что в ответ на эскалационную риторику Дмитрия Медведева он был вынужден отправить в «соответствующие регионы» атомные подводные лодки.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше