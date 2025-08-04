Раскрыто, какие подлодки Трамп мог направить «ближе к России»

Собеседник издания отметил, что ни узнать, ни проверить это не Также Кашин допустил, что Трамп мог иметь в виду и субмарины, оснащенные крылатыми ракетами — специально переделанные «Огайо», в которых каждая из 24 ракетных шахт несет семь ракет «Томагавк».