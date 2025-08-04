Раскрыто, какие подлодки Трамп мог направить «ближе к России»

Аналитик Василий Кашин заявил, что на вооружении у США есть атомные подлодки типа «Огайо», способные поразить территорию России из любого района. Об этом пишет NEWS.ru.
По мнению эксперта, президент США Дональд Трамп мог говорить о них, когда сообщил о размещении такого типа судов недалеко от границ России.
Собеседник издания отметил, что ни узнать, ни проверить это не Также Кашин допустил, что Трамп мог иметь в виду и субмарины, оснащенные крылатыми ракетами — специально переделанные «Огайо», в которых каждая из 24 ракетных шахт несет семь ракет «Томагавк».
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления Трампа о том, что в ответ на эскалационную риторику Дмитрия Медведева он был вынужден отправить в «соответствующие регионы» атомные подводные лодки.