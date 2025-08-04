Глава партии «Ренессанс» хочет переименовать ее и отдалиться от Макрона

Бывший премьер-министр Франции и генеральный секретарь президентской партии «Ренессанс» Габриэль Атталь рассматривает возможность переименования политической силы. Об этом сообщила радиостанция France Info.
По ее данным, Атталь направил членам партии письмо с просьбой высказать мнение о будущем организации, в том числе по вопросу ее наименования.
Как отмечает радиостанция, политик считает название «Ренессанс» слабым с точки зрения партийного бренда. Кроме того, он намерен провести внутреннюю реорганизацию движения и постепенно выстроить собственную политическую платформу, дистанцированную от президента Эммануэля Макрона.
Президентский мандат Макрона истекает в 2027 году, и согласно Конституции Франции он не имеет права баллотироваться на третий срок.
Ранее также сообщалось, что между Эммануэлем Макроном и министром внутренних дел Брюно Ретайо назревает напряженность.