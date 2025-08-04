Неформальное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по «формуле Аррии» на тему провала ВСУ в Курской области пройдет 5 августа, сообщило российское постпредство при всемирной организации.
В Telegram-канале диппредставительства говорится, что заседание, созванное Россией, начнется в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 мск).
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия в начале августа проведет неформальное заседание СБ ООН по «формуле Аррии», на котором будет обсуждаться вторжение ВСУ в Курскую область.
Российская сторона также обвинила сотрудников Секретариата ООН в предвзятом подходе и двойных стандартах в отношении конфликта на Украине.
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