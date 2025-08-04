Лесные пожары в Португалии затронули парк, где обитают исчезающие животные

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабные лесные пожары в Португалии затронули национальный парк Пенеда-Жереш, где обитает сразу несколько видов животных, находящихся под угрозой исчезновения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.
Пожар затронул около 10% территории парка, расположенного на севере страны на границе с Испанией. Известно, что всего к настоящему моменту огнем уничтожено более 7 тыс. га леса.
Пожары охватили север Португалии еще 26 июля. Во многих населенных пунктах продолжается эвакуация. В крупных городах введен красный уровень опасности. Борьбу со стихией ведут более 2 тыс. спасателей. Задействована пожарная авиация. Ситуацию с тушением огня усугубляют сильнейшая засуха и порывистый ветер. -0-