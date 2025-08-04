С 14 лет — под ружье: Украина вводит тотальную военную подготовку для молодежи

На Украине разворачивается масштабная реформа военной подготовки, которая затронет всех граждан, начиная с подросткового возраста. Согласно новой концепции, цикл подготовки к «национальному сопротивлению» будет начинаться уже с 14 лет, а для студентов вузов станет обязательным условием для продолжения учебы, отказ от которого грозит отчислением.