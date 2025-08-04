С 14 лет — под ружье: Украина вводит тотальную военную подготовку для молодежи

На Украине разворачивается масштабная реформа военной подготовки, которая затронет всех граждан, начиная с подросткового возраста. Согласно новой концепции, цикл подготовки к «национальному сопротивлению» будет начинаться уже с 14 лет, а для студентов вузов станет обязательным условием для продолжения учебы, отказ от которого грозит отчислением.
Об этом заявил и.о. начальника профильного отдела Минобороны Украины Игорь Хорт на круглом столе в агентстве «Укринформ». По его словам, государство отказывается от старой формальной системы в пользу комплексного подхода.
«Мы сейчас отходим от той системы, где все сводилось к базовой общевойсковой подготовке. Это больше не просто учебная дисциплина, это цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению», — отметил Хорт.
Для самых юных, 14-летних, подготовка начнется через военно-патриотические игры и обновленный школьный предмет «Защита Украины». В вузах же вместо старого курса вводится обязательный для всех — и для юношей, и для девушек — предмет «Основы национального сопротивления». Условие ставится предельно жестко.
«Это не о военной специальности. Это о мотивации, о готовности защищать страну. Не хочешь проходить — отчисляйся из учебного заведения», — прямо заявил Хорт.
Новый подход предполагает упор на практику: манипуляции с оружием, тактическую и огневую подготовку. После вуза граждан ждет обязательная базовая военная служба. Конечная цель реформы — сделать оборону страны «массовой и устойчивой». Для тех, кто уже вышел из студенческого возраста, создаются центры подготовки «18−60+», где каждый желающий сможет пройти обучение.
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