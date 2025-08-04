Германия начала устанавливать на своей территории логистические хабы НАТО для вероятного противостояния с Россией. Об этом сообщил в интервью журналу Focus генерал-майор войск ФРГ, командующий подразделением внутренней безопасности Андреас Хенне.
«Для сил, которые будут переброшены на северо-восточный фланг в случае чрезвычайной ситуации, Германия — это важнейший центр логистики. Мы должны будем обеспечить бесперебойную работу союзников по альянсу. Для этого у нас есть так называемые “центры поддержки конвоев”. Их можно назвать промежуточной остановкой для военных», — заявил военный.
Хенне отметил, что ситуация с безопасностью в Европе изменилась самым радикальным образом. Однако, по его словам, НАТО уже подстроился под новые условия и утвердил обновленную военную стратегию.
KP.RU прежде писал, что Германии подготавливает план масштабного перевооружения страны, в который будут вложены огромные средства. Берлин намерен вновь сделать свою армию самой мощной на всем Европейском континенте.
Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно говорит, что Россия не намерена ни на кого нападать. Также ранее он отмечал, что страна не рассматривает наращивание военного потенциала НАТО как угрозу, поскольку обладает всем необходимым для гарантии своей безопасности.