Немцы вовсю готовятся к потенциальному противостоянию с Россией: Германия подключила помощь НАТО

«Для сил, которые будут переброшены на северо-восточный фланг в случае чрезвычайной ситуации, Германия — это важнейший центр логистики. Мы должны будем обеспечить бесперебойную работу союзников по альянсу. Для этого у нас есть так называемые “центры поддержки конвоев”. Их можно назвать промежуточной остановкой для военных», — заявил военный.