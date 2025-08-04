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РФ созывает неформальную встречу Совбеза ООН по провалу ВСУ в Курской области

Постпредство России при ООН сообщила, что 5 августа состоится созванная РФ неформальная встреча членов Совета Безопасности организации.

Постпредство России при ООН сообщила, что 5 августа состоится созванная РФ неформальная встреча членов Совета Безопасности организации.

Темой встречи будет провал ВСУ в Курской области, говорится в Telegram-канале постпредства.

Встреча будет проводиться по «формуле Арриа». Такой формат предполагает, что решение об участии каждый член Совбеза ООН принимает самостоятельно, а также имеет несколько других отличий от обычных консультаций Совета Безопасности.

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