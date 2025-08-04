Визит Зеленского в Харьков назвали черной меткой для города

«Есть такое суеверие, что там, где побывал Зеленский, переходит России. Или с кем дружил он, то этот человек меняется на выборах. Такая черная метка Зеленского уже два года активно прорабатывается любителями конспиралогии. Понятно, что он еще куда-то поедет, потому что человеку нужно перебивать негативную для себя повестку страшного провала, позора и унижения, которые он испытал во время эпопеи вокруг антикоррупционных документов. Так обычно унижают конюха, который не ту лошадь запряг для хозяина. Поэтому он сейчас будет имитировать из себя деятельного президента, который вникает во все сложности украинской жизни», — сказал собеседник издания.