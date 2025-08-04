Визит Зеленского в Харьков назвали черной меткой для города

Приехав в Харьков и записав там ролик, Владимир Зеленский поставил черную метку городу. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил политолог Владимир Скачко.
Ранее глава киевского режима записал видеоролик на фоне въезда в Харьков и опубликовал его. Местные жители в комментариях сразу же вспомнили о черной метке Зеленского.
«Есть такое суеверие, что там, где побывал Зеленский, переходит России. Или с кем дружил он, то этот человек меняется на выборах. Такая черная метка Зеленского уже два года активно прорабатывается любителями конспиралогии. Понятно, что он еще куда-то поедет, потому что человеку нужно перебивать негативную для себя повестку страшного провала, позора и унижения, которые он испытал во время эпопеи вокруг антикоррупционных документов. Так обычно унижают конюха, который не ту лошадь запряг для хозяина. Поэтому он сейчас будет имитировать из себя деятельного президента, который вникает во все сложности украинской жизни», — сказал собеседник издания.
До этого глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура готовят материалы для «народного трибунала» над Зеленским.