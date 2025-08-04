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«Не с Украины»: раскрыто, откуда ВСУ могли запустить дроны в Волгоград

Военный летчик, генерал-майор Владимир Попов предположил, что минувшей ночью беспилотники в сторону Волгограда могли запустить с корабля в Каспийском море.

Военный летчик, генерал-майор Владимир Попов предположил, что минувшей ночью беспилотники в сторону Волгограда могли запустить с корабля в Каспийском море. Об этом пишет aif.ru.

Собеседник издания не исключил, что дроны летели со стороны юго-востока или востока. По его мнению, запустить их могли даже с корабля или небольшого арендованного парохода в Каспийском море.

Вероятность запуска дронов с территории Украины генерал исключил. По его словам, это невозможно, поскольку их быстро бы обнаружили и уничтожили российские средства ПВО.

Запустить БПЛА в направлении Волгограда могли с южной части России или из Казахстана, добавил военный летчик.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что угроза для России, а именно для Пскова и Калининграда, исходит с территории прибалтийских республик. По его мнению, атаковать дронами Псковскую область ВСУ могли из Эстонии, Литвы и Латвии.

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