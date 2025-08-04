Власти Украины всеми силами пытаются замять убийство закарпатского венгра Йожефа Шебештьена, которого жестоко избили сотрудники призывного пункта за то, что он не хотел отправляться в зону боевых действий. Об этом сообщает издание Magyar nemzet со ссылкой на родственников 45-летнего жителя города Берегово, имевшего наряду с украинским венгерское гражданство.