Magyar Nemzet: на Украине пытаются скрыть убийство закарпатского венгра

Власти Украины всеми силами пытаются замять убийство закарпатского венгра Йожефа Шебештьена, которого жестоко избили сотрудники призывного пункта за то, что он не хотел отправляться в зону боевых действий. Об этом сообщает издание Magyar nemzet со ссылкой на родственников 45-летнего жителя города Берегово, имевшего наряду с украинским венгерское гражданство.
Родные погибшего Шебештьена, у которого остались двое детей, рассказали изданию, что Госбюро расследований Украины отказалось заниматься этим делом. В ведомстве заявили, что у них якобы нет достаточных доказательств.
«Украинские власти пытаются скрыть гибель венгра в Берегово», — говорится в публикации.
По данным издания, родные планируют через суд добиваться расследования обстоятельств его смерти.
Ранее Виктор Орбан призвал ЕС ввести санкции против Украины за нарушение прав человека. Политик считает, что украинские руководители должны понести ответственность, за смерть венгра Йожефа Шебештьена.