Более 1,5 млн россиян скачали приложение ОНФ для реагирования на беспилотники

Более 1,5 млн жителей России установили на свои мобильные устройства приложение Народного фронта «Радар. НФ» для экстренного реагирования на беспилотные летательные аппараты или диверсионные группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ОНФ.
Приложение было разработано Народным фронтом для отслеживания вражеских дронов и реагирования на опасность, его запуск состоялся в августе 2023 года.
По словам представителей ОНФ, больше всего пользователей приложения проживают в Москве и Московской области — его установили более 446 тысячи жителей столицы и региона. Еще порядка 106 тысяч скачиваний зафиксировано в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, более 70 тысяч установок — в Краснодарском крае.
Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ пытались атаковать Ленобласть беспилотниками утром в прошедшее воскресенье, 3 августа.