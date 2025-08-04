Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что Украина долго не протянет, так как уже находится «на последнем издыхании».
По словам эксперта, ближе к концу текущего года положение ВСУ начнет резко ухудшаться и станет практически безнадежным.
Джонсон не исключил, что падение украинской армии может произойти даже раньше.
Ранее президент Чехии Петр Павел в интервью Би-би-си заявил, что если цена выживания Украины это потеря части ее территорий, то пусть так и будет.
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