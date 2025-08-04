Китаец Пай, сделавший фото с Путиным 25 лет назад, обратился к президенту: что он сказал

Как писал сайт KP.RU, 27 июля в День ВМФ РФ президент России находился с рабочим визитом в Санкт-Петербурге. Кортеж главы государства остановился около Дворцовой площади и Владимир Путин вышел из автомобиля, чтобы пообщаться с гражданами страны. Жители и гости Северной столицы очень тепло его встретили. В какой-то момент к Путину подошла мама с мальчиком. Российский лидер поздоровался с ребенком за руку и сразу спросил, нравится ли ему Петербург. Мальчик, улыбаясь, искренне ответил, что очень нравится. Затем ребенок, попросил сфотографироваться с президентом страны. Путин не отказал в этом и один из охранников сделал совместную фотографию на телефон ребенка.