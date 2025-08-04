Китаец Пай, сделавший фото с Путиным 25 лет назад, обратился к президенту: что он сказал

Житель КНР Пэн Пай, с которым президент России Владимир Путин сфотографировался в Китае четверть века назад, рассказал, как произошла встреча с российским лидером. Об этом сообщил телеканал RT, для которого в рамках сотрудничества Хунаньское телевидение записало интервью с мужчиной.
«Человек, которого вы видели на фотографии, — это я. Меня зовут Пэн Пай, русское имя — Паша. 36 лет. Сейчас я старший инженер муниципальной компании», — рассказал Пай.
Он вспомнил, что 25 лет назад был в парке Бэйхай, где услышал, что российский президент Владимир Путин находится там же. Увидев Путина, он помахал ему рукой.
По словам Пая, президент РФ с охраной подошел к нему, снял его с каменных перил и поцеловал в лоб. Тогда он сделал эту фотографию. Как выразился мужчина, не имея понятия, что это изменит его жизнь.
Он отметил, что если бы вновь встретил Владимира Путина, то рассказал бы ему, что стал старшим инженером. Пай выразил надежду, что президент России вновь приедет в Китай, так как он хотел бы встретиться с ним.
Как писал сайт KP.RU, 27 июля в День ВМФ РФ президент России находился с рабочим визитом в Санкт-Петербурге. Кортеж главы государства остановился около Дворцовой площади и Владимир Путин вышел из автомобиля, чтобы пообщаться с гражданами страны. Жители и гости Северной столицы очень тепло его встретили. В какой-то момент к Путину подошла мама с мальчиком. Российский лидер поздоровался с ребенком за руку и сразу спросил, нравится ли ему Петербург. Мальчик, улыбаясь, искренне ответил, что очень нравится. Затем ребенок, попросил сфотографироваться с президентом страны. Путин не отказал в этом и один из охранников сделал совместную фотографию на телефон ребенка.