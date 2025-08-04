Экс-посол Франции: Трамп загнал себя в ловушку

Теперь американский лидер вынужден искать решение, чтобы «сохранить лицо», считает Сильви Берманн.
Президент США Дональд Трамп поставил себя в сложное положение, сократив срок для урегулирования конфликта между Россией и Украиной с 50 до 10 дней. Такое мнение высказала бывший посол Франции в России Сильви Берманн.
«Он загнал себя в ловушку, установив новый, более короткий срок урегулирования, даже не оставив себе времени всерьез обдумать имеющиеся варианты», — заявила Берманн в эфире LCI. По ее словам, теперь Трампу приходится экстренно искать компромисс, который позволил бы сохранить репутацию.
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В качестве одного из шагов по выходу из сложившейся ситуации дипломат отметила отправку специального представителя США Стивена Уиткоффа в Москву. Берманн выразила мнение, что эта дипломатическая миссия направлена на поиск решения, которое даст дополнительное время для переговоров и позволит избежать немедленного введения санкций против России и ее партнеров.
В июле 2025 года Дональд Трамп установил 50-дневный срок для переговоров между Россией и Украиной, пригрозив введением 100-процентных торговых пошлин в случае провала соглашения. Позднее он сократил этот период до 10−12 дней, объяснив решение желанием ускорить процесс и охарактеризовав его как «удачную переговорную тактику».