Экс-посол Франции: Трамп загнал себя в ловушку

В качестве одного из шагов по выходу из сложившейся ситуации дипломат отметила отправку специального представителя США Стивена Уиткоффа в Москву. Берманн выразила мнение, что эта дипломатическая миссия направлена на поиск решения, которое даст дополнительное время для переговоров и позволит избежать немедленного введения санкций против России и ее партнеров.