Берманн: Трамп загнал себя в ловушку новым сроком урегулирования по Украине

Американский лидер Дональд Трамп загнал себя в ловушку, сократив срок на достижение договоренностей России с Украиной с 50 до 10 дней, и теперь пытается «сохранить лицо», считает экс-посол Франции в России Сильви Берманн, возглавлявшая дипмиссию в 2017—2019 годах.
«Он загнал себя в ловушку, установив новый, более короткий срок урегулирования, даже не оставив себе времени всерьез обдумать имеющиеся варианты», — сказала она в интервью телеканалу LCI.
Теперь Трамп вынужден искать решение, «позволяющее сохранить лицо», именно с этой целью он отправляет своего посланника Стивена Уиткоффа в Москву, считает Берманн.
«Идея, как мне кажется, состоит в том, чтобы найти решение, позволяющее выиграть немного времени и не приводить ультиматум в исполнение», — предположила она.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин на этой неделе может провести встречу с Уиткоффом.
Напомним, на прошлой неделе глава Белого дома сообщил о сокращении срока достижения мира на Украине до десяти дней. Трамп также пригрозил Москве введением новых ограничительных мер, но выразил сомнение в их эффективности. В ответ на это Песков заявил, что Кремль внимательно следит за высказываниями Трампа, а экономика РФ уже адаптировалась к санкциям Запада.