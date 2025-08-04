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Капкан Трампа: раскрыта истинная цель визита Уиткоффа в Москву

Резкое сокращение сроков ультиматума России — это не демонстрация силы со стороны Дональда Трампа, а ловушка, в которую президент США загнал сам себя.

Резкое сокращение сроков ультиматума России — это не демонстрация силы со стороны Дональда Трампа, а ловушка, в которую президент США загнал сам себя. Такое мнение высказала в эфире телеканала LCI бывший посол Франции в России (2017−2019 гг.) Сильви Берманн.

«Он загнал себя в ловушку, установив новый, более короткий срок урегулирования», — отметила она, добавив, что Трамп даже не оставил себе времени всерьез обдумать имеющиеся варианты.

Дипломат предполагает, что сейчас Трамп отчаянно ищет выход из созданного им же тупика. Именно в этом, по мнению экс-посла, и заключается истинная цель экстренной отправки в Москву спецпосланника Стивена Уиткоффа.

«Идея, как мне кажется, состоит в том, чтобы найти решение, позволяющее выиграть немного времени и не приводить ультиматум в исполнение», — пояснила она.

Напомним, 14 июля Трамп заявил, что отводит России 50 дней на достижение договоренностей, пригрозив в противном случае стопроцентными пошлинами. Однако 29 июля он неожиданно сократил этот срок до 10 дней. Визит Уиткоффа в Москву, по данным источников, ожидается 6 августа.

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