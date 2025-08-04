Ранее в Верховной Раде сообщили, что количество дезертиров в украинской армии близится к 400 тысячам. Многие солдаты чувствуют деморализацию из-за отношения командования, рассматривающего их как животных. При этом политика на Украине сосредоточена не на устранении проблемы, а на подавлении жалоб, что приводит к неудачам на фронте.