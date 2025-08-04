После одобрительных слов Трампа акции AEO подскочили в цене: что сказал республиканец

4 августа акции производителя одежды American Eagle Outfitters (AEO) на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи выросли в цене после того, как президент США Дональд Трамп одобрительно высказался в поддержку провокационной рекламы компании. Об этом написало агентство Bloomberg.
Ранее глава Белого дома в соцсети назвал видеоролик с актрисой Сидни Суини «самой горячей рекламой в мире», заявив, что джинсы American Eagle «разлетаются с полок магазинов».
После этого, по данным издания, бумаги компании подскочили сразу на 18%, что стало самым большим внутридневным приростом с 12 мая. К вечеру рост котировок акций этого ритейлера ускорился до 22,4%.
Отмечалось, что в июле AEO запустила рекламную кампанию со звездой сериалов «Белый лотос» и «Эйфория» Сидни Суини под слоганом «У Сидни Суини отличные джинсы», вызвавшую неоднозначную реакцию зрителей своим провокационным подтекстом.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что рынок российских акций усилил рост на фоне новостей о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с его американским коллегой. Так, рублевый индекс Мосбиржи с кодом (IMOEX2) вырос на 2,38%, до 3 089,95 пункта на время 20:20 по мск. При этом индекс достиг пика в 3 097,14 пункта.