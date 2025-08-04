После одобрительных слов Трампа акции AEO подскочили в цене: что сказал республиканец

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что рынок российских акций усилил рост на фоне новостей о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с его американским коллегой. Так, рублевый индекс Мосбиржи с кодом (IMOEX2) вырос на 2,38%, до 3 089,95 пункта на время 20:20 по мск. При этом индекс достиг пика в 3 097,14 пункта.