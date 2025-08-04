Гордон* посоветовал сидящим без воды жителям Донецка «пить мочу»

Ранее глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил ему, что вопрос водообеспечения является сейчас самым сложным и серьезным вызовом. В ответ Путин обратил внимание на большие потери воды во время перемещения водных ресурсов для водообеспечения ДНР. Пушилин одной из причин назвал износ сетей, отметив, что власти были вынуждены сократить графики водообеспечения, исходя из дефицита воды.