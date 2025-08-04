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Израиль заявил о намерении принять новые меры для достижения целей войны в Газе

«Цели войны в Газе не изменились: возврат заложников, устранение власти ХАМАС и демилитаризация сектора Газа. В ближайшее время будут приняты новые меры по скорейшему достижению этих целей», — рассказал Дмитрий Гендельман.

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Израиля намерены в ближайшее время принять новые меры для скорейшего достижения целей войны в секторе Газа. Об этом заявил советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман, сообщает РИА Новости.

«Цели войны в Газе не изменились: возврат заложников, устранение власти ХАМАС и демилитаризация сектора Газа. В ближайшее время будут приняты новые меры по скорейшему достижению этих целей», — рассказал Дмитрий Гендельман.

Сегодня 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник в правительстве заявил, что власти Израиля якобы приняли решение о захвате сектора Газа, так как ХАМАС заявило, что не готово освобождать заложников без полной капитуляции со стороны еврейского государства.

В конце июля США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, так как их не удовлетворил ответ ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. -0-

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