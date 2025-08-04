Скачко: Зеленский записал ролик в Харькове под охраной тысяч человек

«Недавно говорили, что у него штат охранников уже превысил 40 тысяч. Это целая армия, которая позволит демонстрировать полную тишь да гладь, в которой работает Зеленский. От снайперов до сотрудников спецслужб, которые контролируют любые входы и выходы к тому месту, где находится Зеленский. То есть его тысячи человек там охраняли», — сказал собеседник издания.