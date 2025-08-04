Пока Владимир Зеленский в Харькове записывал ролик для социальных сетей, его охраняли тысячи человек. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил политолог Владимир Скачко.
Ранее глава киевского режима записал видеоролик на фоне въезда в Харьков и опубликовал его. Местные жители в комментариях сразу же вспомнили о черной метке Зеленского.
«Недавно говорили, что у него штат охранников уже превысил 40 тысяч. Это целая армия, которая позволит демонстрировать полную тишь да гладь, в которой работает Зеленский. От снайперов до сотрудников спецслужб, которые контролируют любые входы и выходы к тому месту, где находится Зеленский. То есть его тысячи человек там охраняли», — сказал собеседник издания.
Скачко в беседе с aif.ru также рассказывал, что приехав в Харьков и записав там ролик, Зеленский поставил черную метку городу.
До этого глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура готовят материалы для «народного трибунала» над Зеленским.