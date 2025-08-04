«Индия стала объектом нападок со стороны Соединённых Штатов и Европейского союза за импорт нефти из России после начала конфликта на Украине. На самом деле Индия начала импортировать нефть из России, потому что традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X.