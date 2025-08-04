Индия обвинила Запад в двойных стандартах в отношении импорта российской нефти

«Индия стала объектом нападок со стороны Соединённых Штатов и Европейского союза за импорт нефти из России после начала конфликта на Украине. На самом деле Индия начала импортировать нефть из России, потому что традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X.
Джайсвал отметил, что США продолжают приобретать у России урановый гексафторид для атомных станций, палладий для автопрома, удобрения и химическое сырьё. На этом фоне попытки давления на Индию выглядят, по его словам, неоправданными и неразумными.
Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что Индия прекратит закупать нефть у России для подписания торговой сделки с США, он также обвинил Нью-Дели в финансировании украинского конфликта посредством закупок. Индийские нефтеперерабатывающие заводы уже приостановили закупки российского сырья. А ранее американский эксперт отметил, что Индия не рискнёт разрывать партнёрство и сотрудничество с Вашингтоном.