Видео постановочное, смерть реальная: Молодой боевик погиб на съемках якобы успешного налета ВСУ под Сумами

21-летний украинский военнослужащий погиб при съемке постановочного видео с якобы имевшим успех налетом спецназа ВСУ на российские позиции в Сумской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
По данным агентства, постановочное видео сняли украинские военные 144-го и 73-го центров Сил специальных операций (ССО) ВСУ.
«144-й цССО совместно с 73-им цССО выложил кадры налета на позиции российских войск в Сумской области. На видео кроме покатушек на багги, стрельбы по деревьям никакой конкретики не увидели. Но заявлена “перемога” (победа на украинском) и якобы несколько убитых российских бойцов», — рассказал собеседник.
Он отметил, что стало известно, что при съемках этого ролика уничтожен 21-летний младший сержант ВСУ Василий Фетько по кличке Вуйко. Вероятнее всего, это не единственная потеря украинского спецназа, предположил силовик.
Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось, что украинские Telegram-каналы настаивали на том, что в новых регионах России жителей якобы заставляли принимать участие в голосовании. Анализ видео позволил установить, что сообщение является фейком. Оно постановочное, что доказывают кадры из окна дома по адресу ул. Лесная, д. 32. На них видно, что настоящее здание по указанной локации соседствует с рядом строений с заборами, а не находится около поля. Подтверждение локации есть на кадастровом плане.