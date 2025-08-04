Видео постановочное, смерть реальная: Молодой боевик погиб на съемках якобы успешного налета ВСУ под Сумами

Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось, что украинские Telegram-каналы настаивали на том, что в новых регионах России жителей якобы заставляли принимать участие в голосовании. Анализ видео позволил установить, что сообщение является фейком. Оно постановочное, что доказывают кадры из окна дома по адресу ул. Лесная, д. 32. На них видно, что настоящее здание по указанной локации соседствует с рядом строений с заборами, а не находится около поля. Подтверждение локации есть на кадастровом плане.