Раскрыто, какое неожиданное предложение Трамп может сделать России по Украине

Российские аналитики сошлись во мнении, что отправка в Москву спецпредставителя США Стивена Уиткоффа, который должен прилететь на переговоры 6 августа, — это шаг навстречу РФ и ее пожеланиям. О том, как может повести себя Трамп 8 августа, когда истечет срок его ультиматума, эксперты рассказали в беседе с kp.ru. Получились три сценария.
По мнению политолога Геворга Мирзаяна, американский президент после тех подарков, которые он получил от Европы, просто обязан принять против России меры экономического давления. Другое дело, что изменить этим политику Москвы на украинском направлении он не сможет.
Востоковед Юрий Тавровский считает, что Китай введет зеркальные тарифы против американского экспорта, а потом прекратит продажу американцам редкоземельных металлов и может применить свое страшное финансовое оружие — продать американские казначейские облигации.
По мнению политолога Дмитрия Дробницкого, второй сценарий предполагает, что Трамп будет вынужден сдать назад и перенести обещанные санкции или ввести их символический вариант.
Аналитик также допустил и третий сценарий. Он не исключил, что Трамп посылает Уиткоффа в Москву с каким-то неожиданным предложением по украинскому конфликту. Например, это может быть что-нибудь вроде предложенной в начале года главой Белого дома средиземноморской ривьеры на территории сектора Газа.
От Дональда можно ожидать чего угодно, а дело России — строить ситуацию так, чтобы он не терял здравый смысл в отношениях с нами, заключил собеседник издания.
Ранее глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что Трамп якобы дал России «последний шанс» завершить конфликт. Речь идет о визите в Москву своего представителя Стивена Уиткоффа.