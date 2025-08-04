Раскрыто, какое неожиданное предложение Трамп может сделать России по Украине

Российские аналитики сошлись во мнении, что отправка в Москву спецпредставителя США Стивена Уиткоффа, который должен прилететь на переговоры 6 августа, — это шаг навстречу РФ и ее пожеланиям. О том, как может повести себя Трамп 8 августа, когда истечет срок его ультиматума, эксперты рассказали в беседе с kp.ru. Получились три сценария.