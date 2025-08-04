МО Украины: детей будут готовить к национальному сопротивлению с 14 лет

На Украине детей будут готовить к «национальному сопротивлению» с 14 лет, в вузах отменят базовую общую военную подготовку (БОВП). Об этом сообщил и. о. начальника отдела политики нацсопротивления украинского минобороны Игорь Хорт.
Он уточнил, что подростки с 14 лет будут участвовать в военно-патриотических играх, а также изучать обновленную учебную дисциплину «Защита Украины», которую уже внедряют в школах.
«Мы сейчас переводим общевойсковую подготовку в подготовку учащихся к национальному сопротивлению. Цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению стартует с 14 лет», — сказал Хорт в видео, опубликованном в Telegram-канале агентства Укринформ.
Также в вузах Украины будет отменена базовая военная подготовка, ее заменят на обязательные «основы национального сопротивления» для всех без исключения студентов без присвоения военной специальности. При отказе от прохождения студентам будет грозить исключение из вуза.