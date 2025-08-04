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NBC: Трамп в отделку потолка своего кабинета в Белом доме добавит золота

Представитель американской администрации рассказал, что президент США курирует ряд улучшений в Овальном кабинете.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в отделку потолка своего кабинета в Белом доме добавит золота, передает телеканал NBC со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

По его словам, Трамп курирует некоторые улучшения в Овальном кабинете, в том числе добавление золота на потолки.

Ранее президент США сменил на стенах кабинетов картины, добавил новые предметы интерьера. Однако на золотую отделку он обращает внимание на многих мероприятиях. Весной Трамп рассказал, что за свой счет украсил интерьер Белого дома 24-каратным золотом.

Сообщалось также, что Трамп забрал напольные часы из кабинета госсекретаря Марко Рубио и похвастался, что может так делать.

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