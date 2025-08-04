«Срок приближается»: Трамп и Стубб обсудили ультиматум

Второй важной темой стала давняя озабоченность Трампа серьезным отставанием США от России по численности ледокольного флота. Стубб отметил, что Финляндия, обладающая необходимым опытом, готова помочь Вашингтону в строительстве новых ледоколов. На данный момент у США всего два ледокола, в то время как арктический флот России насчитывает 42.