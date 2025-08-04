Шмыгаль: США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины PURL

Соединенные Штаты Америки и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины посредством инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), сообщил глава украинского министерства обороны Денис Шмыгаль.
«Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США», — приводит его слова РИА Новости.
Шмыгаль рассказал, что инициатива стала результатом договоренностей между главой Украины Владимиром Зеленским, лидером США Дональдом Трампом и генсекретарем НАТО Марком Рютте. Она предусматривает, что страны-члены и партнеры Североатлантического альянса будут финансировать поставки вооружения производства США через добровольные взносы, пояснил министр.
Напомним, в середине июля Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений из США на Украину через союзников Вашингтона по НАТО. В начале августа источники сообщили, что страны альянса во главе с США разрабатывают новую схему военных поставок, которая предполагает централизованные закупки американского вооружения в интересах Киева.