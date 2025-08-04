Шмыгаль: США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины PURL

Напомним, в середине июля Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений из США на Украину через союзников Вашингтона по НАТО. В начале августа источники сообщили, что страны альянса во главе с США разрабатывают новую схему военных поставок, которая предполагает централизованные закупки американского вооружения в интересах Киева.