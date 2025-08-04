Посол: Беларусь и Сербия ищут возможности для развития сотрудничества в сложных внешних условиях

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Сербия ищут возможности для развития сотрудничества в сложных внешних условиях. Об этом заявил посол Беларуси в Сербии Сергей Малиновский в интервью телеканалу «Первый информационный», сообщает БЕЛТА.
«Геополитическая ситуация не может не влиять. Между Беларусью и Сербией находятся страны, которые или ввели санкции против нашей страны, или присоединились к ним. Хотя Сербия не вводила каких-то препятствий для белорусского экспорта и мы могли бы очень активно развивать наше экономическое сотрудничество, тем не менее, к большому сожалению, эта ситуация все-таки негативно влияет. И мы сейчас вместе с сербскими партнерами ищем возможности, как нам поддерживать и развивать сотрудничество в этих условиях», — сказал Сергей Малиновский.
Беларусь вместе с сербской стороной возобновила работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. «Был назначен сопредседатель комиссии с сербской стороны. Мы подготовили его визит в Беларусь, где он познакомился с нашими новыми высокотехнологичными продуктами. Для сербской стороны представляет очень большой интерес, например, наш электротранспорт. Все эти направления сотрудничества мы заложили в совместные документы и провели заседание межправкомиссии. И теперь у нас есть подписанная обеими сторонами дорожная карта сотрудничества на ближайшие три года. И в этой карте есть несколько конкретных мероприятий. Мы хотим и далее развивать и возобновлять деятельность наших институциональных инструментов. Планируем развивать сотрудничество в области сельского хозяйства. Мы намерены провести до конца года заседание соответствующей рабочей группы», — отметил посол.
В планах также активизировать сотрудничество в области транспорта, туризма, высоких технологий. «Функционирует успешно наша рабочая группа в сфере научно-технического сотрудничества. У нас есть планы по проведению совместного конкурса научно-технических проектов. И, конечно же, актуально сотрудничество в сфере промышленности. Это традиционная сильная позиция нашего экспорта в Сербию. И даже если сегодня есть какие-то трудности, мы обязательно будем работать на перспективу, на будущее», — заключил Сергей Малиновский. -0-