Посол: Беларусь и Сербия ищут возможности для развития сотрудничества в сложных внешних условиях

Беларусь вместе с сербской стороной возобновила работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. «Был назначен сопредседатель комиссии с сербской стороны. Мы подготовили его визит в Беларусь, где он познакомился с нашими новыми высокотехнологичными продуктами. Для сербской стороны представляет очень большой интерес, например, наш электротранспорт. Все эти направления сотрудничества мы заложили в совместные документы и провели заседание межправкомиссии. И теперь у нас есть подписанная обеими сторонами дорожная карта сотрудничества на ближайшие три года. И в этой карте есть несколько конкретных мероприятий. Мы хотим и далее развивать и возобновлять деятельность наших институциональных инструментов. Планируем развивать сотрудничество в области сельского хозяйства. Мы намерены провести до конца года заседание соответствующей рабочей группы», — отметил посол.