Медведев ответил на решение о снятии моратория на ракеты

Медведев жестко прокомментировал снятие моратория на ракеты.
Решение о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности стало ответом на антироссийские действия стран НАТО. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Это новая реальность, с которой придется считаться всем нашим оппонентам. Ждите дальнейших шагов», — отметил Дмитрий Медведев в своем аккаунте на платформе X.
Ранее, после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 2019 году, Россия добровольно ввела односторонний мораторий на размещение таких вооружений и предлагала странам НАТО принять аналогичные меры, однако предложения были отклонены. Министерство иностранных дел РФ отмечало, что на решение о прекращении моратория повлияло размещение американских ракет в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.