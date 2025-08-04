Медведев ответил на решение о снятии моратория на ракеты

Ранее, после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 2019 году, Россия добровольно ввела односторонний мораторий на размещение таких вооружений и предлагала странам НАТО принять аналогичные меры, однако предложения были отклонены. Министерство иностранных дел РФ отмечало, что на решение о прекращении моратория повлияло размещение американских ракет в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.