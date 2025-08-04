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Медведев: снятие моратория на размещение РСМД стало новой реальностью

Медведев также заявил, что после отмены моратория последуют «дальнейшие шаги».

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал решение Москвы о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«Заявление МИД России о снятии моратория на размещение РСМД — результат антироссийской политики стран НАТО», -написал он в соцсети X*.

Политик охарактеризовал этот шаг как новую реальность, с которой будут вынуждены считаться оппоненты России.

Медведев также сообщил о планируемых «дальнейших шагах» после снятия моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности.

Ранее в Кремле заявляли, что РФ оставляет за собой свободу действий на развертывание ракет.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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