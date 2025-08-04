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Медведев назвал новой реальностью снятие Россией моратория на размещение РСМД

Дмитрий Медведев назвал снятие моратория на размещение РСМД результатом антироссийской политики НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал новой реальностью снятие Россией моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). По словам политика, оппонентам Москвы теперь придется считаться с этим.

«Это новая реальность, с которой придется считаться всем нашим оппонентам. Ожидайте следующих шагов», — написал Медведев в личном аккаунте в социальной сети.

Зампред Совбеза РФ также отметил, что снятие моратория на размещение ракет средней и малой дальности является результатом антироссийской политики стран-участников НАТО. Медведев также анонсировал дальнейшие шаги РФ после принятого Москвой решения.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении МИД РФ, что Россия более не считает себя связанной мораторием на развертывание РСМД наземного базирования.

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