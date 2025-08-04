В Германии сообщили о подготовке НАТО к войне с Россией

Генерал-майор обратил внимание на то, что ситуация с безопасностью в Европе за последнее время серьёзно изменилась. При этом он выразил уверенность, что НАТО удалось адаптироваться к новым геополитическим условиям и разработать подходящую для нынешних реалий стратегию, предполагающую готовность к быстрому развертыванию сил на северо-восточном фланге.