Не получил ни царапины: В Сети появилось видео чудесного спасения российского бойца от танка ВСУ

Как стало известно, солдат 429-го мотострелкового полка с позывным Азамат находился на передовой возле села Плавни в Запорожской области. Внезапно его обнаружила вражеская разведка, и по нему открыл огонь танк. Два снаряда пролетели мимо, после чего боец успел укрыться в окопе. Вслед за этим по его позиции ударили три FPV-дрона, но один из них не взорвался.