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Не получил ни царапины: В Сети появилось видео чудесного спасения российского бойца от танка ВСУ

Российский военнослужащий чудом избежал гибели под обстрелом украинского танка и атак дронов. Несмотря на опасность, он остался невредимым. Запись его невероятного спасения быстро распространилась в интернете, пишет Mash.

Источник: Life.ru

Российский боец убежал от танка и дронов ВСУ в Запорожской области. Видео © Mash.

Как стало известно, солдат 429-го мотострелкового полка с позывным Азамат находился на передовой возле села Плавни в Запорожской области. Внезапно его обнаружила вражеская разведка, и по нему открыл огонь танк. Два снаряда пролетели мимо, после чего боец успел укрыться в окопе. Вслед за этим по его позиции ударили три FPV-дрона, но один из них не взорвался.

Солдат из Владикавказа вновь избежал гибели. В состоянии лёгкого шока он сбросил снаряжение и побежал к ближайшим лесополосам. Однако противник не прекратил преследование: танк снова выстрелил, но промахнулся, а три дрона врезались в деревья.

В результате Азамат сумел добраться до своих позиций без видимых повреждений.

А ранее Life.ru писал, что российский боец смог спастись от дрона ВСУ с помощью термоодеяла. С ним можно скрываться в лесу и днём, и ночью, не боясь быть обнаруженным.