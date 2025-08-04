Эксперт Кнутов: ВСУ могут попытаться вторгнуться в Россию перед визитом Уиткоффа

По мнению Кнутова, Киев может стремиться продемонстрировать своим западным партнёрам «перенос боевых действий на территорию РФ».
«Ещё представитель США прилетает, ВСУ могут под его визит организовать попытку вторжения, захватив кусок территории, чтобы потом говорить о переносе боевых действий на территорию России», — уточняет эксперт.
Кнутов добавил, что, по заявлениям украинской стороны, для осуществления вторжения могут быть использованы беспилотники самолётного типа. Специалист считает, что целью захвата российских населённых пунктов может быть их последующий обмен на более обширные территории на Украине. По его мнению, своевременное пресечение подобных действий способно предотвратить атаки.
Ранее сообщалось, что специальный представитель президента США Кит Келлог планирует посетить Киев в то же время, когда Стив Уиткофф, ещё один посланник Дональда Трампа, будет находиться с визитом в Москве. Инициатива визита Уиткоффа была предложена российской стороне в начале текущей недели и получила одобрение. Республиканец ранее заявлял, что Стив Уиткофф приедет в Россию 6 или 7 августа, незадолго до истечения срока ультиматума, выдвинутого Белым домом. В Кремле не исключили возможности встречи российского лидера Владимира Путина и Уиткоффа в течение этой недели.