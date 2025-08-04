Эксперт Кнутов: ВСУ могут попытаться вторгнуться в Россию перед визитом Уиткоффа

Ранее сообщалось, что специальный представитель президента США Кит Келлог планирует посетить Киев в то же время, когда Стив Уиткофф, ещё один посланник Дональда Трампа, будет находиться с визитом в Москве. Инициатива визита Уиткоффа была предложена российской стороне в начале текущей недели и получила одобрение. Республиканец ранее заявлял, что Стив Уиткофф приедет в Россию 6 или 7 августа, незадолго до истечения срока ультиматума, выдвинутого Белым домом. В Кремле не исключили возможности встречи российского лидера Владимира Путина и Уиткоффа в течение этой недели.