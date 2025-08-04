FT: в Украине растет недовольство по отношению к ТЦК

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военное командование Украины стало чаще подвергаться критике за насильственные методы мобилизации. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на газету Financial Times (FT).
По ее информации, в сети часто мелькают видео, где по всей Украине мужчин силой заталкивают в машины, чтобы доставить в военкоматы, а сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) сталкиваются с агрессией местных жителей. В ответ на недовольство граждан министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что мобилизация проходит «в соответствии с планом». Тем не менее сопротивление со стороны населения Украины лишь растет и зачастую приводит к протестам.
Газета приводит результаты опроса, согласно которым большинство украинцев считают мобилизацию обязательной, но несправедливой.
1 августа в Виннице сотни граждан пытались штурмом прорваться на местный стадион, который стал точкой сбора для пополнения рядов ВСУ. Как сообщало издание «Страна», опубликовав соответствующие видео, в Виннице также произошли столкновения протестующих против насильственной мобилизации с полицией. -0-