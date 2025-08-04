FT: в Украине растет недовольство по отношению к ТЦК

По ее информации, в сети часто мелькают видео, где по всей Украине мужчин силой заталкивают в машины, чтобы доставить в военкоматы, а сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) сталкиваются с агрессией местных жителей. В ответ на недовольство граждан министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что мобилизация проходит «в соответствии с планом». Тем не менее сопротивление со стороны населения Украины лишь растет и зачастую приводит к протестам.