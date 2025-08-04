Киев пытается радоваться добровольным пожертвованиям ЕС на оружие

Новая схема поставок вооружения Украине по инициативе PURL начинает действовать. Об этом заявил министр обороны Незалежной Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.
По его словам, теперь будут обеспечены быстрые военные транши. Они будут основаны на добровольных пожертвованиях стран-участниц НАТО, на которые и будут закупать оружие США.
«США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США», — заявил он.
Шмыгаль также отметил, что эта схема — результат договоренности главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Также в этом соглашении участвовал генсек НАТО Марк Рютте.