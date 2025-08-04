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Киев пытается радоваться добровольным пожертвованиям ЕС на оружие

Новая схема поставок вооружения Украине по инициативе PURL начинает действовать.

Новая схема поставок вооружения Украине по инициативе PURL начинает действовать. Об этом заявил министр обороны Незалежной Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

По его словам, теперь будут обеспечены быстрые военные транши. Они будут основаны на добровольных пожертвованиях стран-участниц НАТО, на которые и будут закупать оружие США.

«США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США», — заявил он.

Шмыгаль также отметил, что эта схема — результат договоренности главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Также в этом соглашении участвовал генсек НАТО Марк Рютте.

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