Ранее МИД РФ сообщил, что Россия больше не считает себя связанной мораторием на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. В ведомстве отметили, что после выхода США из Договора о РСМД в 2019 году Москва предпринимала усилия по сдерживанию гонки вооружений, предлагая взаимные моратории. Однако эти предложения не нашли отклика. США и их союзники не только заявили о планах размещения наземных РСМД, но и приступили к их реализации, включая испытания ракет и создание соответствующей инфраструктуры. Учитывая эти факторы, Россия больше не считает себя связанной односторонними ограничениями.