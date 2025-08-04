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«Это новая реальность»: Медведев призвал ждать новые шаги после снятия моратория на РСМД

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение МИД России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Он подчеркнул, что это решение — результат антироссийской политики стран НАТО, и призвал ожидать дальнейших шагов со стороны России.

Источник: Life.ru

«Заявление МИД России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности — результат антироссийской политики стран НАТО. Это новая реальность, с которой придётся считаться всем нашим оппонентам. Ждите дальнейших шагов», — написал Медведев.

Ранее МИД РФ сообщил, что Россия больше не считает себя связанной мораторием на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. В ведомстве отметили, что после выхода США из Договора о РСМД в 2019 году Москва предпринимала усилия по сдерживанию гонки вооружений, предлагая взаимные моратории. Однако эти предложения не нашли отклика. США и их союзники не только заявили о планах размещения наземных РСМД, но и приступили к их реализации, включая испытания ракет и создание соответствующей инфраструктуры. Учитывая эти факторы, Россия больше не считает себя связанной односторонними ограничениями.

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