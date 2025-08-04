США хотят брать залог за выдачу виз: вот что это значит

Сообщается, что речь идёт о визах категории В-1 и В-2, которые выдаются для поездок в США, связанных с бизнесом или туризмом. Залог в размере от 5, 10 или 15 тысяч долларов могут потребовать у граждан тех стран, которые имеют высокие показатели просроченных виз. При этом Госдеп не приводит перечень этих государств. Предполагается, что залог станет обеспечительной мерой для своевременного выезда иностранцев с территории США.