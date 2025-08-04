США хотят брать залог за выдачу виз: вот что это значит

Соединенные Штаты начинают выдавать визы под залог. Это пилотная программа, которая продлится в течение года, информирует Госдеп США.
«Консульские работники могут требовать от подающих на неиммиграционную визу внести залог до 15 тысяч долларов в качестве условия выдачи визы», — сказано в документе, который опубликовало американское внешнеполитическое ведомство в государственном реестре решений.
Сообщается, что речь идёт о визах категории В-1 и В-2, которые выдаются для поездок в США, связанных с бизнесом или туризмом. Залог в размере от 5, 10 или 15 тысяч долларов могут потребовать у граждан тех стран, которые имеют высокие показатели просроченных виз. При этом Госдеп не приводит перечень этих государств. Предполагается, что залог станет обеспечительной мерой для своевременного выезда иностранцев с территории США.
«Соблюдение условий залога потребует прибытия в Соединенные Штаты и отбытия воздушным путем из одного из аэропортов, заранее отобранных в рамках данной пилотной программы», — отмечено в документе.
Госдеп прогнозирует, что до августа 2026 года (срок действия пилотной программы) внести залог за визу могут потребовать у 2000 человек.
Ранее сообщалось, что власти США планируют ужесточение правил въезда для граждан Белоруссии, России и еще 41 государства.
После этого стало известно, что полный запрет на въезд в США установлен для граждан 12 стран, а частичные ограничения на получение виз — для граждан еще семи государств.
Также сообщалось, что власти Соединённых Штатов Америки вводят новые визовые ограничения для иностранных государственных служащих и всех, кто препятствует свободе слова граждан США.