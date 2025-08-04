Экс-посол Франции Берманн: Трамп загнал себя в ловушку из-за ультиматума РФ

Нетерпение Дональда Трампа в вопросе решения конфликта на Украине может только помочь Владимиру Путину. К такому выводу пришел обозреватель агентства Bloomberg. По его мнению, ультиматум, который Трамп выдвинул РФ, не заставит Москву отказаться от достижения своих целей, поскольку ее армия продолжает уверенное наступление на Украине.