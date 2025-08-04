Экс-посол Франции Берманн: Трамп загнал себя в ловушку из-за ультиматума РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп загнал себя в ловушку, когда сократил срок действия ультиматума для РФ по перемирию с Украиной с 50 до 10 дней. Об этом высказалась экс-посол Франции в России Сильвия Берманн.
— Глава Белого дома загнал себя в ловушку, установив более короткий срок урегулирования, даже не оставив себе времени всерьез обдумать имеющиеся варианты, — заявила она в эфире TF1info.
По ее словам, теперь американский лидер пытается найти способ «сохранить лицо», с этим связано его решение отправить в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа.
— Идея в том, чтобы найти решение, позволяющее выиграть немного времени, не приводить ультиматум в действие и дать российскому президенту Владимиру Путину возможность подумать, одновременно, возможно, что-то предложив Трампу, — добавила Берманн, передает РБК.
Нетерпение Дональда Трампа в вопросе решения конфликта на Украине может только помочь Владимиру Путину. К такому выводу пришел обозреватель агентства Bloomberg. По его мнению, ультиматум, который Трамп выдвинул РФ, не заставит Москву отказаться от достижения своих целей, поскольку ее армия продолжает уверенное наступление на Украине.