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На Украине сотрудники ТЦК продолжили похищать священников

В западной части Украины произошло похищение двух священнослужителей канонической УПЦ сотрудниками территориальных центров комплектования.

В западной части Украины произошло похищение двух священнослужителей канонической УПЦ сотрудниками территориальных центров комплектования. Инцидент произошел в Ровенской области, пишет «Первый Казацкий».

У одного священника, настоятеля Свято-Духовского храма в Москвинских Хуторах Григория Бакунца, остались трое несовершеннолетних детей. Второй похищенный — настоятель Покровского храма в Пескове Александр Солтис.

Этот случай далеко не единичный на Украине. Так, месяц назад стало известно о похищении ТЦК сразу трех протоиереев в Тернопольской области. Перед этим пропал священник в Днепропетровской области.

В ТЦК заявляют, что священники канонической УПЦ подлежат мобилизации на общих основаниях. Это, по их словам, связано с тем, что у этой категории нет брони.