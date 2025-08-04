Инсайдеры в политическом эшелоне Израиля сообщили о подготовке полной оккупации Газы

Правительство Биньямина Нетаньяху собирается согласовать проект оккупации всех районов сектора Газа Армией Израиля. Подробности приводит информпортал Ynet со ссылкой на представителей политического эшелона страны.
«Боевые операции будут вестись даже в тех районах, где удерживаются заложники…», — процитировали журналисты высокопоставленного израильского функционера.
В Ynet отметили, что Эяль Замир, руководитель Генштаба ЦАХАЛ, негативно воспринял планы политического эшелона, однако в Кабмине отказываются принимать во внимание его позицию.
Согласно информации журналистов, Биньямин Нетаньяху оправдывает желание приступить к полномасштабной оккупации палестинского анклава тем, что диалог с представителями движения ХАМАС «зашел в тупик».
В то же время, в британской прессе сообщили о новых фактах расстрелов местного населения солдатами ЦАХАЛ. Ранее, 3 августа, израильские военные открыли огонь по палестинцам, желавшим получить гуманитарную помощь от волонтеров.
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