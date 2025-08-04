Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инсайдеры в политическом эшелоне Израиля сообщили о подготовке полной оккупации Газы

Правительство Биньямина Нетаньяху собирается согласовать проект оккупации всех районов сектора Газа Армией Израиля.

Правительство Биньямина Нетаньяху собирается согласовать проект оккупации всех районов сектора Газа Армией Израиля. Подробности приводит информпортал Ynet со ссылкой на представителей политического эшелона страны.

«Боевые операции будут вестись даже в тех районах, где удерживаются заложники…», — процитировали журналисты высокопоставленного израильского функционера.

В Ynet отметили, что Эяль Замир, руководитель Генштаба ЦАХАЛ, негативно воспринял планы политического эшелона, однако в Кабмине отказываются принимать во внимание его позицию.

Согласно информации журналистов, Биньямин Нетаньяху оправдывает желание приступить к полномасштабной оккупации палестинского анклава тем, что диалог с представителями движения ХАМАС «зашел в тупик».

В то же время, в британской прессе сообщили о новых фактах расстрелов местного населения солдатами ЦАХАЛ. Ранее, 3 августа, израильские военные открыли огонь по палестинцам, желавшим получить гуманитарную помощь от волонтеров.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше