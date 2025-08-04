Китай побеждает в торговой войне, пишет WP

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай побеждает в торговой войне, которую в начале этого года инициировал президент США Дональд Трамп, считает колумнист газеты Washington Post (WP) Макс Бут. Об этом пишет РИА Новости.
«В январе президент Дональд Трамп объявил торговую войну Китаю. Мне неприятно сообщать, что Китай побеждает. Но доказательства неоспоримы. Это видно по экономическим показателям: экономика Китая выросла в среднем на 5,3% в первой половине года, в то время как экономика США — на 1,25%», — пишет Бут.
По его мнению, Трамп также помогает Китаю своими сокращениями в области дипломатии, иностранной помощи и инвестиций в научные исследования. Бут счел «еще одним подарком Пекину» попытки закрыть радиостанцию «Голос Америки» (VOA). По словам колумниста, китайские государственные СМИ от Индонезии до Нигерии «заполняют вакуум», образовавшийся после ухода VOA. Решение Трампа выйти из ВОЗ и ЮНЕСКО также открыло дверь для усиления влияния Китая в этих международных организациях, пишет Бут.
«Китай уже опережает США по большинству передовых технологий, включая аккумуляторы, солнечные панели, электромобили, беспилотники, передовые оптические системы связи, машинное обучение и высокопроизводительные вычисления», — подчеркивает он.
Бут также считает, что повышение пошлин, сокращение бюджета и иммиграционные ограничения Трампа «ослабляют Америку и невольно усиливают ее главного соперника».
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. Затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина Соединенных Штатов против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР — 125%. Позднее стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней с 14 мая. Таким образом, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать «фентаниловая» пошлина в 20%. В конце весны — начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. -0-