Сфотографировавшийся с Путиным 25 лет назад китаец обратился к президенту

Гражданин Китая по имени Пэн Пай, запечатленный на фотографии с президентом Владимиром Путиным во время его визита в Китай в 2000 году, рассказал о тех событиях в интервью для RT.
«Меня зовут Пэн Пай, русское имя — Паша. Мне 36 лет. Сейчас я работаю старшим инженером в муниципальной компании», — рассказал китаец.
По его словам, 25 лет назад, будучи еще мальчиком, он прогуливался по парку Бэйхай, когда заметил российского лидера. Пэн Пай помахал Путину рукой, и тот неожиданно подошел к нему в сопровождении охраны. Президент снял его с каменных перил и поцеловал в лоб. Именно эта встреча и запечатлелась на фотографии, которая позже оказала значительное влияние на его жизнь.
Пэн Пай признался, что тогда он не осознавал важности момента, однако со временем понял, насколько эта встреча была значимой. Он отметил, что если бы у него была возможность снова увидеть Путина, он бы сказал ему: «уважаемый президент, мальчик, с которым вы сфотографировались 25 лет назад, стал старшим инженером».
Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Санкт-Петербург вышел на Дворцовую площадь, чтобы пообщаться с местными жителями. В этот момент мальчик прорвался сквозь толпу и попросил главу государства о совместном фото.