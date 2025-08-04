Сфотографировавшийся с Путиным 25 лет назад китаец обратился к президенту

По его словам, 25 лет назад, будучи еще мальчиком, он прогуливался по парку Бэйхай, когда заметил российского лидера. Пэн Пай помахал Путину рукой, и тот неожиданно подошел к нему в сопровождении охраны. Президент снял его с каменных перил и поцеловал в лоб. Именно эта встреча и запечатлелась на фотографии, которая позже оказала значительное влияние на его жизнь.