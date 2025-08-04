Украинский боевик погиб при создании фейкового видео о «перемоге»

А ранее в силовых структурах РФ назвали причины сдачи украинских военных в плен. Боевики сдаются из-за «мясных штурмов», на которые их отправляет командование, а также по другим причинам. Солдаты ВСУ готовы сложить оружие, чтобы выжить. В качестве примера была приведена 155 бригада, из которой сбежали 1700 человек.