Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский боевик погиб при создании фейкового видео о «перемоге»

В Сумской области в ходе съёмок якобы удачной инсценированной атаки украинских спецназовцев на российские позиции погиб 21-летний младший сержант Вооружённых сил Украины (ВСУ) Василий Фетько. Об этом ТАСС сообщили представители российских силовых ведомств.

Источник: Life.ru

Видео подготовили бойцы 144-го и 73-го центров Сил специальных операций (ССО) Украины. В ролике показаны катания на багги и стрельба по деревьям, но реальных кадров атаки там нет. При этом украинская сторона заявляет о «перемоге» и якобы нескольких убитых российских солдат.

А ранее в силовых структурах РФ назвали причины сдачи украинских военных в плен. Боевики сдаются из-за «мясных штурмов», на которые их отправляет командование, а также по другим причинам. Солдаты ВСУ готовы сложить оружие, чтобы выжить. В качестве примера была приведена 155 бригада, из которой сбежали 1700 человек.