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В Париже потребуют отставки Макрона и выхода из ЕС из-за Украины

В Париже запланирована на 6 сентября акция протеста против дальнейших поставок оружия Украине и политики действующей власти Франции.

В Париже запланирована на 6 сентября акция протеста против дальнейших поставок оружия Украине и политики действующей власти Франции. Такой анонс сделал глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Суббота, 6 сентября: Довольно! Выход Франции из войны на Украине», — написал он.

По словам Филиппо, участники протестов выдвинут шесть требований. Среди них план жесткой экономии и вынесение вотума недоверия власти Эммануэля Макрона.

Также анонсировано требование об отставке президента Франции. Протестанты будут настаивать и на выходе страны из Евросоюза. Филиппо обратился к французам и призвал провести акции не только в Париже, но и по всей республике.

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