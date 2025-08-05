Во Франции признали, что ультиматум Трампа навредил ему самому: он вынужден отвечать за слова

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп загнал себя в ловушку. Он сократил срок ультиматума для якобы быстрого урегулирования украинского конфликта, а теперь будет вынужден отвечать за слова. С таким предупреждением выступила экс-посол Франции Сильви Берманн в эфире LCI.
По ее мнению, Дональду Трампу придется искать решение по истечению срока ультиматума, чтобы «сохранить лицо». Президент США, заявила спикер, не оставил себе времени обдумать все варианты.
«Отсюда и отправка Стивена Уиткоффа в Москву. Идея, как мне кажется, состоит в том, чтобы найти решение, позволяющее выиграть немного времени и не приводить ультиматум в исполнение», — поделилась мнением Сильви Берманн.
Так, спецпосланник Дональда Трампа должен прибыть в Москву 6−7 августа. Американский лидер отметил, что в данный момент Стивен Уиткофф «сфокусирован» на израильском конфликте.