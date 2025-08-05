Новости СВО. Армия России давит ВСУ на всех фронтах: Красноармейск в огне, в Курской области уничтожены боегруппы, Трамп скатывается в маразм, 5 августа

Таких, кто не может больше терпеть, она насчитала около 400 тысяч человек. Но она считает, что есть те, кто вернулся на службу. Скороход заявила, что те, кто и хотел бы вернуться в свои подразделения, боятся это сделать, так как ожидают мести.