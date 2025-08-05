Пушков обратил внимание на двойные стандарты США в вопросе закупок Индией нефти РФ

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал конфликт между Администрацией Соединенных Штатов и руководством Индии относительно закупок нефтепродуктов у России. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.
«…Обвинения Миллера, почему-то забывшего о Евросоюзе, не стоят и выеденного яйца. Очередное подтверждение двойных стандартов, которые определяют все политические оценки и суждения на Западе», — подчеркнул Алексей Пушков.
Свой комментарий сенатор дал после заявления Стивена Миллера, советника американского Президента по вопросам внутренней безопасности, относительно продолжающегося импорта российских углеводородов со стороны закупщиков в Индии.
Алексей Пушков добавил, что, несмотря на действующий санкционный режим, за последние 2 года страны Евросоюза приобрели у РФ нефти стоимостью в 25 миллиардов долларов, а также заключили контракты на поставку «голубого топлива», которые обошли региону в 50 миллиардов.
Ранее на данные двойные стандарты обратили внимание и в дипкорпусе Республики Индия. Представители Министерства иностранных дел страны отметили, что в мире много стран, нарушающих западные рестрикции в отношении России.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.