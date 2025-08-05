Пушков обратил внимание на двойные стандарты США в вопросе закупок Индией нефти РФ

Алексей Пушков добавил, что, несмотря на действующий санкционный режим, за последние 2 года страны Евросоюза приобрели у РФ нефти стоимостью в 25 миллиардов долларов, а также заключили контракты на поставку «голубого топлива», которые обошли региону в 50 миллиардов.